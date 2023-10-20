اليونان تدعو لتأمين المؤسسات الدينية فى الشرق الأوسط

كتب ـ أحمد علوى

قالت الخارجية اليونانية الجمعة، "نعرب عن حزننا العميق لخسارة أرواح نتيجة الهجوم الذي استهدف المبنى المجاور لدير القديس فرفوريوس في قطاع غزة"، مشددا على ضرورة أن يضمن جميع الأطراف "حماية المدنيين وسلامة أماكن العبادة والمؤسسات الدينية".

جاء ذلك في بيان الخارجية اليونانية تعليقا على سقوط قتلى نتيجة قصف إسرائيلي أصاب مبنى مجاورا لدير القديس برفيريوس في قطاع غزة أمس الخميس.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة للفصائل الفلسطينية في غزة في بيان لها الخميس، أن عددا كبيرا من النازحين الذين لجأوا إلى حرم هذه الكنيسة قتلوا أو جرحوا في الغارة الإسرائيلية، التي وصفتها "حماس" بأنها "إجرام متجدد ضد الأديان والمدنيين العزل".

ودانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس هذا القصف، مشيرة إلى أن "استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء.. يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها".

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه شن غارة جوية على "موقع تابع للفصائل الفلسطينية" في منطقة كنيسة القديس برفيريوس، مشيرة إلى أن الموقع "كان يستخدم لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل ويضم بنية تحتية إرهابية" تابعة لـ"حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي، إن القصف "ألحق أضرارا بجدار الكنيسة"، مضيفا أنه "على علم بوجود معلومات عن وقوع إصابات ويجري التحقق من الحادث".

وكنيسة القديس برفيريوس هي أقدم كنيسة في قطاع غزة لا تزال مفتوحة. وهي مبنية فوق ضريح القديس برفيريوس الناسك والأسقف الغزي من القرن الخامس، وتقع بجانب مسجد في البلدة القديمة في غزة.

وتقع الكنيسة على مقربة من المستشفى الأهلي العربي المعمداني الذي تعرض مساء الثلاثاء لقصف أوقع 471 قتيلا.