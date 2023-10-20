"الوطنية للانتخابات" توافق على 24 منظمة محلية ودولية لمتابعة انتخابات الرئاسة

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، قرارا باعتماد 16 منظمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والذى تضمن الموافقة على 16 منظمة للمتابعة.

وارتفع عدد المنظمات المحلية والدولية المقرر لها متابعة الانتخابات الرئاسية التى تم الموافقة عليها الى 24 منظمة محلية ودولية.

وجاء القرار الذى حمل رقم 21 لسنة 2023، بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، متضمنا الموافقة على 16 منظمة مجتمع مدنى ومركز بحثى وهى:

1-مؤسسة المستقلين الدوليين

2-المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الانسان

3-الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

4-مؤسسة الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان

5-مؤسسة ارتقاء للتنمية

6-جمعية المركز الاعلامى لحقوق الانسان

7-جمعية قرار للتدريب والتطوير والتنمية المستدامة

8-جمعية المنظمة المصرية لحقوق الانسان والتنمية

9-جمعية تنمية المجتمع بام صابر

10-مؤسسة شباب 2030 للتنمية

11-مؤسسة أيادى مصرية للتنمية وتأهيل الشباب

12-المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية

13-جمعية الجامعة العربية للتنمية والصداقة بين الشعوب

14-جمعية المركز العربي لحقوق الإنسان والدفاع الإجتماعى

15-مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان

16-المؤسسة المصرية للسلام والتنمية



قرار الوطنية للانتخابات



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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قررت قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات وفقا للقرار رقم 16 لسنة 2023، والذى تضمن الموافقة على 7 منظمة مجتمع مدنى بالإضافة الى الموافقة على احدى المنظمات الدولية وهى: 1- جمعية منظمة مصر أولا لحقوق الانسان والتنمية

2- جمعية مصر السلام للخدمات والتنمية

3- جمعية الوحدة لحقوق الانسان

4- جمعية حقوق الانسان لتنمية المجتمع بأسيوط

5- جمعية حقوق المرأة والطفل لتنميو المجتمع بأسيوط

6- مؤسسة مركز عيون لدراسة وتنمية حقوق الانسان والديمقراطية بأسيوط

7- مؤسسة التعاون الانمائى

8- المركز السويدى لحقوق الانسان