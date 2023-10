الهلال الأحمر يوثق وجود 12 ألف فلسطيني داخل مستشفى القدس بعد تهديدات بقصفه

وثقت حسابات الهلال الأحمر، وجود حوالي 12 ألف فلسطيني نازح داخل مستشفى القدس، بعد تهديدات جيش الاحتلال بقصفه، ونشرت الصفحات الرسمية عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة مقطع الفيديو الذى ظهر من خلال الفلسطينيين النازحين الذين تعرضوا لإصابات خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

ووثقت الصفحة "12 ألف نازح، بينهم 70% من الأطفال والنساء، يواجهون خطراً وشيكاً بعد أن هددت قوات الاحتلال بقصف مستشفى القدس وطالبت بإخلائه، وقد يتحول هذا المكان إلى رماد إذا تم تنفيذ تلك التهديدات".

وكان قد أكد محمد الفيتاني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أنهم تلقوا إنذارات بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس، متابعا: "قد نتعرض لاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: قررنا البقاء في مستشفياتنا لأداء عملنا الإنساني رغم إنذارات الاحتلال بالإخلاء الفوري.

وتابع المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: إخلاء المستشفيات في قطاع غزة عملية مستحيلة لارتفاع أعداد المصابين والنازحين.

❌ 12,000 displaced people, including 70% children and women, are in imminent danger after Israeli forces threatened to bomb Al-Quds Hospital and demanded evacuation. This place could turn to ashes if those threats are carried out.

#GazaUnderAttack #NotATarget pic.twitter.com/0a7Zt2rPcm