المواطنون يهتفون بميدان الحصرى: يارب يارب العزة انصر كل أهالى غزة..صور

رفع المتظاهرون بميدان الحصرى علم مصر وفلسطين مرددين هتافات "بالروح بالدم نفديك يا أقصى، يارب يارب العزة أنصر كل أهالى غزة، يسقط يسقط الاحتلال ويارب العلمين أنصر فلسطين، كما رفعوا صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي" كلنا معاك ياريس" فى إشارة إلى دعم الدولة المصرية فى قراراتها الأخيرة بشأن أحداث غزة.
المواطنون يهتفون بميدان الحصرى يارب يارب العزة انصر كل أهالى غزة
المواطنون يهتفون بميدان الحصرى يارب يارب العزة انصر كل أهالى غزة
المواطنون يهتفون بميدان الحصرى يارب يارب العزة انصر كل أهالى غزة
المواطنون يهتفون بميدان الحصرى يارب يارب العزة انصر كل أهالى غزة
المواطنون يهتفون بميدان الحصرى يارب يارب العزة انصر كل أهالى غزة
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