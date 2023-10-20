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المفتي: ما يحدث في الشعب الفلسطيني يتعارض مع جميع الأديان والإنسانية

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 10:47 م
المفتي: ما يحدث في الشعب الفلسطيني يتعارض مع جميع الأديان والإنسانية الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية
كتب محمد شرقاوى

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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن القضية الفلسطينية والأقصى كانت ولا زالت قضية العرب والمسلمين الأولى، ولا تزاحمها أي قضية أخرى.
 
وقال المفتي خلال المفتي لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إن القضية الفلسطينية هي قضية كل إنسان شريف يعرف معنى الحرية والإنسانية بغض النظر عن عرقه ودينه.
 
وتابع: سنظل ندعم ونناصر القضية الفلسطينية حتى يسترد الشعب الفلسطيني حريته ويحصل على دولته المستقلة.
 
وأوضح المفتي، أن دار الإفتاء تقف خلف القيادة السياسية في مواقفها المشرفة حول وقف فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مؤكدًا أن ما يحدث في الشعب الفلسطيني يتعارض مع جميع الأديان والإنسانية والقانون الدولي.
 
وأكمل: ما يحدث في فلسطين وهو تطهير عرقي ممنهج وقضاءً نهائي مبرم، وإماتة تامة للقضية القدس الشريف.






شوقى علام

الشعب الفلسطينى

القانون الدولى

جميع الاديان




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