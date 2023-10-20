الكهرباء: القدرات المتاحة بالشبكة المصرية والسعودية تمثل 38% من الطاقة المولدة بالوطن العربى

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول ب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشروع الربط الكهربائى بين الشبكتين المصرية والسعودية يمثل ما يقرب 38% من اجمالي القدرات المولدة بالدول العربية لكونها أكبر شبكات توليد الكهرباء بالمنطقة باجمالى قدرات 150 الف ميجا وات بالبلدين .

و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مشروع الربط الكهربائي مع السعوديه يتيح لمصر إمكانية بيع الطاقة لدول الخليج العربي و الاستفادة من الاحتياطى اليومى بالشبكة القومية للكهرباء والتى تصل الى 17 الف ميجا وات خلال أشهر الصيف و تتجاوز الـ 20 ألف ميجا وات خلال أشهر الشتاء.

و تابع المصدر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى بدأت فى استقبال أولى المهمات الخاصة بأبراج نقل الكهرباء بمشروع الربط الكربائى مع المملكة العربية السعودية قادمة من الهند ، وذلك بعد انتهاء الأعمال الخاصة بتركيب اﻷبراج.

قال المصدر أن أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع وكافة الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع الذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى وقت الذروة الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا.