القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية عنيفة في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك غارات إسرائيلية عنيفة في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، موضحة أن قوات الاحتلال تستهدف أبراج العودة شمال شرق بيت لاهيا.

وأعلنت قناة القاهرة الإخبارية في خبر لها في وقت سابق، اندلاع النيران في عسقلان جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبوشمسية، إن هناك تشديدات أمنية بمدينة القدس المحتلة، حيث تحولت لمعسكر، بسبب الانتشار الكبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية تتحكم فيمن يدخل المسجد الأقصى للصلاة، حيث يمنع الأشخاص دون سن الخمسين، بالإضافة إلى التفتيش المُحكم لمن يدخل.

ووفقًا لمراسلة "القاهرة الإخبارية" أكدت، أن الشرطة الإسرائيلية تنتشر بشكل كبير في شوارع البلدة القديمة، كما أغلقت العديد من المساجد هناك.