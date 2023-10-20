القاهرة الإخبارية: السلطات المصرية مهدت الطرق أمام دخول المساعدات عبر معبر رفح

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن السلطات المصرية مهدت الطرق أمام دخول المساعدات عبر معبر رفح، موضحة أن أولويات دخول معبر رفح تتركز في المساعدات الطبية اللازمة لقطاع غزة.

وأضافت قناة القاهرة الإخبارية، أن جهود مكثفة من الهلال الأحمر المصري لتيسير دخول المساعدات، لافتة إلى أن التحالف الوطني جمع المساعدات الطبية عبر شاحنات مجهزة.

وفى وقت سابق قالت مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبوشمسية، إن هناك تشديدات أمنية بمدينة القدس المحتلة، حيث تحولت لمعسكر، بسبب الانتشار الكبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية تتحكم فيمن يدخل المسجد الأقصى للصلاة، حيث يمنع الأشخاص دون سن الخمسين، بالإضافة إلى التفتيش المُحكم لمن يدخل.

ووفقًا لمراسلة "القاهرة الأخبارية" أكدت، أن الشرطة الإسرائيلية تنتشر بشكل كبير في شوارع البلدة القديمة، كما أغلقت العديد من المساجد هناك.