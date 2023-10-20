الفيديو الكامل للمصرية "رحمة زين" صاحبة واقعة توبيخ مراسلة CNN

كتب آسر أحمد

في رسالة قوية وصارمة، أعطت المصرية رحمة زين، درسا قاسيا لمراسلة CNN الشهيرة "سارة سيدنر" بطلة واقعة التضليل الشهيرة، والتي ظهرت في مقطع فيديو قبل أيام وهي تتلقي تعليمات من المخرج لإبداء "الذعر" أثناء تغطية الأحداث الدائرة في محيط قطاع غزة، فى الأيام الأولى من طوفان الأقصى.

وسرعان ما انتشرت فيديوهات لـ"رحمة" بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، للإشادة بردها القوي ودفاعها عن القضية الفلسطينية وفضح التغطية المفبركة التي تلعبها معظم الفضائيات الغربية في دعم وتبرير اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونشر أحد المدونين مقطع فيديو حوالي 6 دقائق للنقاش الذى دار بين "رحمة" و"سيدنر" من أمام بوابة معبر رفح.

ودار نقاش حاد بين المتظاهرة المصرية والمراسلة، حيث قالت المتظاهرة: أفهم أنك تمثلين حكومتك وسياساتك التي تدعي أنها تدعم حرية التعبير وحرية الرأي لكن أنتم تفهمون معنى الديمقراطية وفقا لما تريدون فقط وتتعاملون مع المبادئ بما يتماشي مع مصالحكم فقط.. والآن نحن نري نتائج احتلالكم ونشاهد نتائج صهيونيتكم ونشاهد نتائج سوء تعبيركم عن العرب.. نشاهد تعاملكم غير الإنساني مع العرب ونظرتكم الدونية لهم.

وتابعت المتظاهرة: "لا أريدك أن تحضري كاميراتك لأتحدث لكن أعطني إجابة لأسالتي.. أريد أن أعرف منك كإنسانه لماذا تفعلي هذا.. وحقيقة إنك لا تعرفين تأثير ما تفعلين هو الكارثة الفعلية".



الفتاة المصرية على معبر رفح