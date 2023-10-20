العاملين بمستشفى كفر صقر فى الشرقية ينظمون وقفة تضامنية مع الفلسطينيين.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظم العاملين بمستشفى كفر صقر المركزى التابع لمديرية الصحة بالشرقية وقفة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتأييدا لموقف مصرنا الحبيبة .

وقال الدكتور عبد السلام شعبان مدير المستشفى، إن المستشفى يعمل بها 500 موظف سواء كان أطباء أو طاقم التمريض والفنيين والعمال تجمعوا جميعا اليوم للوقوف على قلب رجل واحد تضامنا مع الشعب الفلسطينى الشقيق وتأييدا لموقف مصر.

وأضاف أن المستشفى تعمل بكامل طاقتها بالتزامن مع الوقفة التضامنية وذلك باستثناء الطاقم الطبي المكلف بالنوبتجية والعمل الإدارى المتواجد بعمله بالمستشفى لافتا انا الجميع فداء لمصرنا الحبيبة وان هدف هذه الوقفة التضامنية هو توصيل رسالة قوية إلى المعنيين أن مصرنا الحبيبة وشعبها وجيشها وشرطتها على قلب رجل واحد خلف القائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي .



مدير المستشفى



جانب من الوقفة



المدير والأطباء