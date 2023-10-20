اليوم السابع
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الصحة العالمية: وفرنا إمدادات طبية تلبى الحاجة الفورية لسكان قطاع غزة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 11:18 ص
الصحة العالمية: وفرنا إمدادات طبية تلبى الحاجة الفورية لسكان قطاع غزة مدير عام منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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كشفت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، عن تجهيز المنظمة 5 شاحنات محملة بالمساعدات الطبية العاجلة في انتظار دخولها إلى قطاع غزة.
 
وقالت هاريس: "إن هناك 5 شاحنات للمنظمة محملة بالمساعدات الطبية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة التي من بينها الضغط والسكر، كما أنها تتضمن أيضًا معدات ومستلزمات لإجراء العمليات الجراحية التي تتطلب التدخل بشكل عاجل وفوري ومنها عمليات الولادة، وذلك في إطار تخفيف المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة".
 
وأشارت إلى أن هذه المساعدات تلبي الاحتياجات الفورية لحوالي 300 ألف شخص في القطاع، معربة في الوقت نفسه عن أملها في فتح ممرات آمنة لإيصال هذه الإمدادات إلى متضرري الأحداث الراهنة في غزة. 
 
ويأتي هذا في الوقت الذي قدمت فيه روسيا وأيرلندا مساعدات إنسانية وطبية وإغاثية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني في غزة، تخفيفًا عنه واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل على القطاع.






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