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السلام الدولي على طاولة مجلس الأمن اليوم

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 02:45 م
السلام الدولي على طاولة مجلس الأمن اليوم غزة - ارشيفية
كتبت: هند المغربي

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يعقد مجلس الأمن اليوم مناقشة حول "الآليات الإقليمية للسلام والأمن الدوليين" ويركز الاجتماع علي آليات منع النزاعات الإقليمية وحلها سلميا ويقدم الإحاطة في الجلسة محمد خالد الأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، وميشيل باشيليت، رئيسة تشيلي السابقة والمفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ووفق تقرير مجلس الأمن، فإنه نظراً للتصعيد الأخير للعنف من قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسط مخاوف من تأثيره علي المنطقة من المتوقع أن تؤكد بعض الدول الأعضاء على الحاجة إلى وقف التصعيد وتعزيز الدبلوماسية

وتتناول المناقشة تعزيز مشاركه المنظمات الإقليمية في تعزيز جهود منع نشوب الصراعات من خلال الوساطة مع تعزيز التماسك والتنسيق بين المكاتب الإقليمية للأمم المتحدة والهيئات الإقليمية ودون الإقليمية في منع الصراعات

 

 







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