اليوم السابع
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الرئيس السيسى: يجب استمرار تدفق المساعدات لـ2.3 مليون فلسطينى فى غزة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:54 م
الرئيس السيسى: يجب استمرار تدفق المساعدات لـ2.3 مليون فلسطينى فى غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره للجهود المبذولة من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني فى إقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح حتي يمكن لنا أن نقوم بإصلاحه نتيجة القصف التي تعرض له خلال الأيام الماضية، وإدخال المساعدات إلى القطاع. 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء رئيس الوزراء البريطاني: "هنا بأكد مهم اوي أن يفضل سيل المساعدات يصل إلى القطاع من مياه ومواد طبية ومواد إنسانية أخرى حتى لا يكون هذا الأمر مؤثر على 2.3 مليون فلسطيني موجودين فى قطاع غزة".
 
 






السيسى

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

ريشى سوناك

رئيس الوزراء البريطاني

دعم فلسطين




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