اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس التونسى: حق الشعب الفلسطينى فى أرضه حق يقره القانون الدولى

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 10:18 م
الرئيس التونسى: حق الشعب الفلسطينى فى أرضه حق يقره القانون الدولى الرئيس التونسى قيس سعيد
أ ش أ

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 أكد الرئيس التونسى قيس سعيد حق الشعب الفلسطينى فى أرضه وهو حق يقره القانون الدولى وللشعوب الحق فى تقرير مصيرها بنفسها.

واستنكر قيس - خلال لقائه اليوم الجمعه، مع نائب رئيسة الحكومة الإيطالية وزير الخارجية والتعاون الدولى أنتونيو تاجاني- ما يحدث فى فلسطين، واصفا العدوان الإسرائيلى بالعقاب الجماعى والتهجير القسرى.

كما تناول اللقاء سبل التعاون الثنائى فى عدة قطاعات ومن أهمها ملف الهجرة غير الشرعية بين البلدين وتأثيرها السلبى على الجانبين وطرق القضاء عليها بالتعاون المثمر بين البلدين، بالإضافة إلى القطاع الزراعى خاصة فى ظل التغيرات المناخية وشح المياه.

 

 







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