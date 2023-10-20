اليوم السابع
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الجمعة، 20 أكتوبر 2023 11:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فى كلمته أمام قمة الأسيان..

الرئيس الإندونيسى: قلقون بشأن الوضع فى غزة.. والاحتلال أساس المشكلة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 11:02 ص
الرئيس الإندونيسى: قلقون بشأن الوضع فى غزة.. والاحتلال أساس المشكلة الرئيس الإندونيسى

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أعرب الرئيس الإندونيسى  جوكو ويدودو، خلال كلمته أمام "قمة الخليج ـ آسيان"، عن قلقه البالغ بشأن تطور الأوضاع فى غزة، وأكد"يجب ألا ننسى أن أساس المشكلة هو احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطسنية" ، وفق واس .

ومن جانبه، أكد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاح القمة،  ندعم الوصول لحل دائم للقضية الفلسطينية ونرفض استهداف المدنيين في غزة، كما أكد أهميةتهيئة الظروف لعودة الاستقرار ، واستعادة مسار السلام . وفق "واس".

وأضاف، نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة وضرورة وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لإقامة دولة فلسطينية .

وقد انطلقت، قمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة الآسيان (تضم 10 دول من جنوب شرقي آسيا)،اليوم الجمعة في الرياض ،  بهدف رفع التعاون بين الجانبين إلى المستوى الاستراتيجى، واستكشاف الفرص الجديدة.

تناقش القمة خطة العمل المشتركة 2024 - 2028 وتعزيز التعاون بين المنظمتين، لا سيما الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، إلى جانب الاستثمار والسياحة والزراعة ومنتجات الحلال والتعليم والتدريب.

 






غزة

العدوان الاسرائيلى على غزة

قمة الخليج ـ آسيان




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