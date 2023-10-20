اليوم السابع
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الجمعة، 20 أكتوبر 2023 11:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيسان السيسى وأردوغان يشددان على رفض التهجير القسرى للفلسطينيين.. إنفوجراف

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 09:34 م
الرئيسان السيسى وأردوغان يشددان على رفض التهجير القسرى للفلسطينيين.. إنفوجراف الرئيسان السيسى وأردوغان

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، حيث استعرض الرئيسان التحركات الجارية لحشد المجتمع الدولى نحو موقف موحد لدفع التهدئة وخفض التصعيد.
 
الرئيسان السيسى وأردوغان يشددان على رفض التهجير القسرى للفلسطينيين.. إنفوجراف
الرئيسان السيسى وأردوغان يشددان على رفض التهجير القسرى للفلسطينيين.. إنفوجراف
 
وثمن الرئيس التركى الدور المصرى فى تنسيق الجهود الإنسانية وتعزيز مسار السلام، وشدد الرئيسان على رفض التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم، وكذلك ضرورة استدامة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستدام، مع تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولى للعمل على إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى بشكل نهائى، استنادًا لحل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

 







الرئيس عبد الفتاح السيسى

أردوغان

غزة

فلسطين

المساعدات




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