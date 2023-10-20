اليوم السابع
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الدعاء للشعب الفلسطيني في صلاة الجمعة داخل مسجد النصر بالمنصورة.. صور

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 01:46 م
الدعاء للشعب الفلسطيني في صلاة الجمعة داخل مسجد النصر بالمنصورة.. صور جانب من الصلاة
الدقهلية - محمد الحبشي

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شهد مسجد النصر بمدينة المنصورة توافد وزحام شديد لأداء صلاة الجمعة، وصلاة الغائب علي شهداء فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي.
 
وقام الإمام والخطيب بالدعاء لمصر وفلسطين، وقام المواطنين بترديد الدعاء للدولتين خلف الإمام.
 
منذ قليل ميدان المحافظة ومحيط مسجد النصر، بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، توافد أعداد من المواطنين للميدان حاملين أعلام دولة فلسطين.
 
ويأتي ذلك لليوم الثالث علي التوالي الذي تستمر فيه الحسود داخل الميادين والساحات العامة علي مستوي محافظات الجمهورية، للوقوف والتعبير عن رأيهم وغضبهم لما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل
 
يذكر أن بداية إنطلاق التجمعات في محافظة الدقهلية، إنطلقت منذ 3 أيام، داخل حرم جامعة المنصورة، من طلاب وطالبات الجامعة، وإمتدت التجمعات والحشود إلي الميادين والساحات


جانب من الدعاء (1)
جانب من الدعاء (1)

جانب من الدعاء (2)
جانب من الدعاء (2)

جانب من الدعاء (3)
جانب من الدعاء (3)

جانب من الدعاء (4)
جانب من الدعاء

 







توافد المواطنين

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ميدان أم كلثوم

محيط مسجد النصر

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العدوان الإسرائيلي على غزة

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