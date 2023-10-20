الخارجية الروسية: موسكو تعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية لإخراج الروس من غزة

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية لإخراج الروس من قطاع غزة.

وقالت الخارجية الروسية - فى بيان لها اليوم /الجمعة/- " إنه يتم العمل بشكل مكثف مع السلطات المصرية والإسرائيلية لتأمين خروج المواطنين الروس، الذين طلبوا العمل على إجلائهم من قطاع غزة".

وكان نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية، أليكسى زايتسيف، قد أدان - فى وقت سابق اليوم - بشكل قاطع الهجمات العشوائية على الأهداف المدنية فى قطاع غزة.

وقال الدبلوماسى الروسى - تعليقا على قصف كنيسة القديس "بورفيريس" للروم الأرثوذكس فى قطاع غزة - "نحن نعارض بشكل قاطع الاستخدام العشوائى للقوة، ولا نقبل بشكل قاطع الهجمات بغض النظر عمن ينفذها ضد الأهداف المدنية".