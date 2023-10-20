الخارجية الروسية تدين الهجمات العشوائية على أهداف مدنية فى غزة

أدان نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية أليكسى زايتسيف، الهجمات العشوائية على الأهداف المدنية فى قطاع غزة.
وقال زايتسيف - في مؤتمر صحفي أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن روسيا تدين بشكل قاطع الهجمات العشوائية على الأهداف المدنية في قطاع غزة"
وأضاف تعليقا على قصف كنيسة القديس بورفيري للروم الأرثوذكس في قطاع غزة: "نحن نعارض بشكل قاطع الاستخدام العشوائي للقوة، ولا نقبل بشكل قاطع الهجمات ضد الأهداف المدنية".
وكانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس قد أدانت هذا القصف مؤكدة أن استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء.. يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت أن مخاطر الوضع فى منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتصاعد بشكل أكبر.
وقال نائب متحدث وزارة الخارجية الروسي، أليكسي زايتسف - في مؤتمر صحفي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة، إننا نراقب تطورات الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بقلق، موضحا أنه وفقا لآخر التقارير، قٌتل حوالي 5 آلاف فلسطيني وإسرائيلي منهم 18 روسيا منذ إندلاع النزاع في 7 أكتوبر وأصيب حوالي 18 ألف شخص آخرين.
وأضاف أنه بالنظر لهذا الوضع فهناك احتمالية لتصعيد الصراع.
وفي ظل هذه الظروف، أكد زايتسف أن الخارجية الروسية تولي اهتماما خاصا لأمن المواطنين الروس، حيث ظلت على اتصال معهم عبر المكاتب الدبلوماسية والقنصلية الروسية.
وتابع: "إننا نعمل مع شركائنا بنشاط من أجل إجلاء المواطنين الروس الذين طلبوا المساعدة من منطقة القتال، فلقد طلب نحو ألف شخص المساعدة حتى الآن" ، مشيرا إلى أن روسيا تجري محادثات نشطة مع جميع الأطراف الرئيسية لفتح ممرات إنسانية.
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