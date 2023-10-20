"الخارجية": الإعلام الغربي يستهدف مصر منذ بداية أزمة غزة بترويج لسيناريو التهجير

كتب أحمد جمعة

‏أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، السفير أحمد أبو زيد، اليوم الجمعة، أن مسلسل استهداف مصر فى الإعلام الغربى واضح منذ بداية الأزمة عبرالترويج لسيناريو التهجير، تحميلها مسئولية غلق معبر رفح رغم أن إسرائيل استهدفته 4 مرات وترفض دخول المساعدات.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد أن الإعلام الغربي يحمل مصر مسئولية إعاقة خروج رعايا الدول الثالثة، موضحا أن معبر رفح مفتوح ومصر ليست مسئولة عن عرقلة خروجهم، مضيفا: ‏الفرصة متاحة غداً لتصحيح المسار وصحوة الضمير.