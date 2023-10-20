الجامع الأزهر ينظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى فى جمعة تحيا مصر

كتب لؤى على - تصوير كريم عبدالعزيز

دعا الجامع الأزهر الشريف تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، جموع الشعب المصري لوقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة اليوم، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي.

وأكد الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر ، أنه سيتم آداء صلاة الغائب على شهداء فلسطين الأبية، بحضور كبير من قيادات الأزهر الشريف، وسوف يتقدم المصلين الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وكل من: الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والوزيرة سحر نصر المدير التنفيذي لبيت الزكاة المصري، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمود الهوارى الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور وليد أبو العينين مدير عام أمن المشيخة، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.

ياتي ذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وتأييدا لقرارات رئيس الجمهورية، وفي إطار دعم القضية الفلسطينية ونصرة الأقصى ومؤازة المرابطين المدافعين عن أرضهم.