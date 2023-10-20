"البرلمان" يُفوض الرئيس السيسى لحماية الأراضى المصرية ودعم القضية الفلسطينية

أعلن البرلمان بغرفتيه مجلسى النواب والشيوخ تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى كل ما يراه لازما للوقوف بجانب الأشقاء فى فلسطين وحماية الأمن القومى المصرى والعربى، وذلك خلال الجلسة العامة لكل منهما.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الطارئة االتى عُقدت أمس الخميس برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس، والتي كانت مخصصة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، علي إرسال برقية للرئيس عبد الفتاح السيسى يعبر فيها المجلس عن دعمه الكامل وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة في كل ما يتخذونه من خطوات لحماية الأمن القومي المصري.

كما وافق المجلس، علي اقتراح المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس بإرسال رسالة للاتحاد البرلماني الدولي العربي باللغتين، الانجليزية تتضمن موقف النواب من الانتهاكات الإسرائيلية علي الأراضي الفلسطينية، وعقب ذلك أعلن "سعد" رفع الجلسة الطارئة.

وجاء ذلك بعد إدانة واسعة تحت قبة مجلس النواب، للجرائم الإسرائيلية المرتكبة تجاه الشعب الفلسطيني، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه حفاظا علي الأمن القومي المصري ودعما للقضية الفلسطينية.

كما فوض مجلس الشيوخ ، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى كل ما يراه لازما للوقوف بجانب الأشقاء فى فلسطين وحماية الأمن القومى المصرى والعربى.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي عُقدت يوم الأربعاء الماضى، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس فى نهاية الجلسة: " نقول له سر على بركة الله ومصر كلها معك، ولن يخذلك الله أبدا"، مضيفا: "حضوركم اليوم وعلى وجه السرعة واستجابتكم الفورية لعقد الجلسة الطارئة عبرتم فيها بمنتهى الصدق والأمانة بحس وطنى مرهف ليس بغريب عنكم، حيث أن طلبات الأعضاء للحديث جاوزت 120 طلبا، واقترح تفويض الرئيس فى اتخاذ كل ما يراه لدعم الأشقاء فى فلسطين وحماية الأمن المصري".