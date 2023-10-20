الاحتلال الإسرائيلى يقصف كفرشوبا بلبنان ويخلى بلدة كريات شمونة

وكالات

قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط كفرشوبا ومزرعتي بسطرة وشانوح جنوبي لبنان، وأطلق 12 صاروخا باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي المقابل لبلدة كفرشوبا اللبنانية.

وكان قد قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن بيروت لا تريد حربا، مشيرا إلي أن حزب الله له حساباته الإقليمية.

وأوضح بو حبيب، أن هناك "توازن رعب" بين لبنان وإسرائيل ونرفض أن يلحق بـ لبنان أي أذى.

وأكد وزير الخارجية اللبناني، أنه لا قدرة لحكومة تصريف الأعمال على ضبط حزب الله برغم الحوار الإيجابي مع الحكومة.