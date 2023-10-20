اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يحول القدس إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 01:22 م
الاحتلال الإسرائيلى يحول القدس إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال الاسرائيلى
أحمد علوى

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حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال وضعت متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة، فيما انتشر مئات الجنود في محيط المدينة.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية وفتشت المواطنين ودققت في هوياتهم، ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد الأقصى، فيما سمحت فقط للمقدسيين القاطنين في البلدة القديمة الدخول من أبواب البلدة القديمة.

 

 







الاحتلال الاسرائيلى

القدس

صلاة الجمعة فى القدس




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