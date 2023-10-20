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الأونروا: استنفاذ الأدوية والوقود ومخزون الأنسولين لأيام قليلة فى غزة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:59 م
الأونروا: استنفاذ الأدوية والوقود ومخزون الأنسولين لأيام قليلة فى غزة غزة تحت القصف
كتبت: هند المغربي

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قال تقرير لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى ‏" الأونروا"  اليوم الجمعة أنه استنفدت مخزونات الأدوية بشكل كبير في عدد من مرافق الرعاية الصحية فى غزة مع بقاء إمدادات تكفي لأيام قليلة بشكل عام

وأضاف التقرير أن مخزون إمدادات الأنسولين يكفي لمدة أسبوع واحد لافتا إلى أن المستلزمات الصحية تنفذ بشكل عاجل بناءً على احتياجات الملاجئ.

كما تم استنفاد مخزون الوقود في المراكز الصحية العاملة، مما يعيق توفير الرعاية الصحية الأولية في المراكز الصحية التابعة للأونروا

يذكر أن تقارير الأونروا قدرت  عدد النازحين داخليا في مختلف أنحاء قطاع غزة بحوالي مليون شخص، يعيش أكثر من نصفهم في منشآت الأونروا في المحافظات الخمس ومنذ بداية التصعيد  ، أصيب ما يقرب من 100 نازح يقيمون في مرافق الأونروا بجروح ومات ثمانية

فيما تأثرت منشآت الأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة بضربات قوات الاحتلال الإسرائيلي وتأثرت مدرسة تابعة للأونروا فى مخيم النصيرات بالمنطقة الوسطى بأضرار جسيمة جراء غارة جوية قريبة أصيب خلالها ثلاثة من النازحين الذين كانوا يحتمون بالمدرسة.

 

 

 







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