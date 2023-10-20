الأمم المتحدة: سنحاول إدخال المساعدات إلى غزة في أقرب وقت

كتب سمير حسنى

ندد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بهجمات حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، واصفا إياها بـ"البربرية".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفى قبيل مغادرته مطار العريش، إلى عدم معاقبة الفلسطينيين في غزة جماعيًا، واحترام حقوق المدنيين، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية والمياه الى القطاع المحاصر.

بسؤاله عن توقيت دخول المساعدات إلى القطاع، رفض الإجابة عن السؤال بشكل واضح قائلا: " سنحاول إدخال المساعدات في أقرب وقت ممكن.. ولكن لا يوجد وقت محدد.. وأعتقد أنه يجب أن يكون في أقرب وقت.

كما دعا جوتيريش إلى إطلاق سراح الأسرى، كاشفا عن وجود بعض الأمور المعقدة، معلق بالقول: نحاول أن ننخرط مع كافة الأطراف".