الآلاف يهتفون أمام معبر رفح مطالبين بدخول المساعدات.. صور

رفح ـ محمد حسين

واصل الشباب هتافهم بساحة معبر رفح من الجانب المصري، مطالبين بفتح المعبر، وردد المتظاهرون بالروح بالدم نفديك يا أقصي ، افتحوا معبر رفح، ادخلوا المساعدات، تحيا مصر ، مصر مع أهل غزة، الموت لإسرائيل.

ورفع المتظاهرون علم مصر وعلم فلسطين، وشارك في المسيرات التي نظمها شباب التحالف الوطني، أهالي شمال سيناء وسيدات وأطفال صغار كانوا قد وصلوا معبر رفح صباح اليوم، ونظموا ومسيرة احتجاجية مطولة أمام المعبر.

وقدم المشاركون فى المسيرة تضامنهم ودعمهم لموقف الدولة، وقالوا لا لتهجير أهالي غزة لسيناء.. ومعا من أجل حل القضية الفلسطينية.



أمام معبر رفح مطالبين (1)



أمام معبر رفح مطالبين (2)



أمام معبر رفح مطالبين (3)



أمام معبر رفح مطالبين (4)