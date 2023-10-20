الآلاف يحتشدون فى ميدان بالاس بالمنيا تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

تجمع الآلاف من أبناء محافظة المنيا، عقب صلاة ظهر الجمعة، فى ميدان بالاس وسط مدينة المنيا، والذى تزين بلافتات التضامن مع أهل غزة والشعب الفلسطينى، وذلك لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطينى، يرددون هتافات بالروح بالدم نفديك يا اقصى، وقد شارك فى الوقفة التضامنية ابناء محافظة المنيا من مختلف الاطياف والاعمار.

وكان ميدان بالاس وسط مدينة المنيا تزين بلافتات دعم الشعب الفلسطينى مبكرا، استعدادا لاستقبال اهالى محافظة المنيا، لتنظيم وقفه تضامنية للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى وأهالى غزة والتنديد بقتل المدنيين.

وشهدت محافظة المنيا امس عدد من الوقفات التضامنية بمختلف المراكز وجامعة المنيا، تضامنا مع اهل غزة والمطالبة بوقف العدوان على المدنيين.





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