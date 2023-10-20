اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 04:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

الآلاف يحتشدون فى ميدان بالاس بالمنيا تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:26 م
الآلاف يحتشدون فى ميدان بالاس بالمنيا تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور ميدان بالاس بمدينة المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجمع الآلاف من أبناء محافظة المنيا، عقب صلاة ظهر الجمعة، فى ميدان بالاس وسط مدينة المنيا، والذى تزين بلافتات التضامن مع أهل غزة والشعب الفلسطينى، وذلك لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطينى، يرددون هتافات بالروح بالدم نفديك يا اقصى، وقد شارك فى الوقفة التضامنية ابناء محافظة المنيا من مختلف الاطياف والاعمار. 

وكان ميدان بالاس وسط مدينة المنيا تزين بلافتات دعم الشعب الفلسطينى مبكرا، استعدادا لاستقبال اهالى محافظة المنيا، لتنظيم وقفه تضامنية  للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى وأهالى غزة والتنديد بقتل المدنيين.
 
وشهدت محافظة المنيا امس عدد من الوقفات التضامنية بمختلف المراكز وجامعة المنيا، تضامنا مع اهل غزة والمطالبة بوقف العدوان على المدنيين. 

1-(1)
1-(1)


1-(2)
1-(2)


1-(3)
1-(3)


1-(4)
1-(4)


1-(5)
1-(5)


1-(6)
1-(6)







فلسطين

غزة

مسيرات تضامن مع غزة

اخبار المنيا

محافظة المنيا

جمعة تحيا مصر

جمعة_تحيا_مصر

وقفات تضامنية لنصرة غزة

تحيا مصر

العدوان الإسرائيلي على غزة

مظاهرات ضد عدوان إسرائيل

مظاهرات تندد بالعدوان الإسرائيلي

دعم فلسطين

دعم غزة

مظاهرات دعم غزة

التنديد بجرائم إسرائيل

مظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي

قمة القاهرة للسلام

جوتيريش

محافظات مصر تنتفض ضد العدوان الإسرائيلي

وقفات دعم غزة

مظاهرات دعم فلسطين

مظاهرات تحيا مصر

مظاهرات الجمعة

مظاهرات فلسطين

جرائم اسرائيل

مستشفي المعمداني

مجزرة غزة

جرائم الاحتلال الاسرائيلي

قتل الأبرياء في غزة

قتل اطفال فلسطين

أحداث غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة