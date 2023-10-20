الآلاف من أبناء الأقصر يهتفون لفلسطين بساحة أبو الحجاج الأقصرى.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

انطلق الآلاف من أبناء محافظة الأقصر ، منذ قليل، عقب صلاة الجمعة، في تظاهرة بساحة أبو الحجاج الأقصرى، للهتاف لأبناء الشعب الفلسطيني وتأييد موقف القيادة السياسية في القرارات المقبلة.

فيما رصد "تليفزيون اليوم السابع" التوافد والإقبال من المواطنين داخل ساحة وميدان أبو الحجاج بوسط مدينة الأقصر، للتجهيز لإنطلاق فعاليات وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، حيث شهدت شوارع مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، لتأييد قرار الدولة المصرية بالرفض القاطع لمجرد التفكير فى تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسريا من أرضهم، وبالأخص إلى مصر، الأمر الذى اذا تم سينقل فكرة المقاومة لسيناء وسيؤدي إلى مزيد من الهجمات على إسرائيل من مصر وسيصبح مبررا لهجمات إسرائيلية على الأراضي المصرية، وأكدوا على أن مصر ستظل دولة سلام ذات السيادة التامة على أراضيها.

فيما تم تنظيم وقفة أول أمس الأربعاء بميدان أبو الحجاج الأقصرى، بحضور عدد كبير من الشباب والرجال والسيدات ومسئولى الأحزاب السياسية والتحالف الوطنى للعمل الأهالى التنموى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث شارك العديد من المواطنين للتنديد بما ارتكبه العدوان الإسرائيلي من مجزرة بشرية بحق الأشقاء الفلسطينيين بغزة وقصف المستشفيات والمنازل وقتل الأطفال والنساء والأسر، ولتأييد موقف مصر من القضية الفلسطينية إجمالاً، وجاء ذلك لتأييد قرار القيادة السياسية بالرفض القاطع لمجرد التفكير فى تهجير الاشقاء الفلسطينيين قسريا من أرضهم، وبالأخص إلى مصر، الأمر الذى اذا تم سينقل فكرة المقاومة لسيناء وسيؤدى إلى مزيد من الهجمات على إسرائيل من مصر وسيصبح مبررا لهجمات إسرائيلية على الأراضى المصرية، وأكدوا على أن مصر ستظل دولة سلام ذات السيادة التامة على أراضيها.