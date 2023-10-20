اعترافات لص المدارس بأسوان: بسرقها بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

أدلى عاطل باعترافات تفصيلية، أمام النيابة العامة بأسوان، تفيد قيامه بسرقة محتويات الفصول والمدارس فى محافظة أسوان.

وأقر المتهم خلال التحقيقات، بارتكاب وقائع سرقة سابقة بأسلوب المغافلة، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة سرقة 8 مقاعد خشبية، و2 كرسي، ومروحة، وتم ضبطه خلال بيعها لأحد تجار الخرده.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.