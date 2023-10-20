اليوم السابع
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الجمعة، 20 أكتوبر 2023 05:18 م
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استمرار مسيرات المواطنين المتضامنة مع القضية الفلسطينية.. صور

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 05:10 م
استمرار مسيرات المواطنين المتضامنة مع القضية الفلسطينية.. صور جانب من الوقفة التضامنية
كتب عبد الله محمود

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شهد طريق النصر من أمام المنصة بمدينة نصر، تواصل تدفق المئات من المواطنين، الذين خرجوا في مسيرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في قطاع غزة، وتأيدا للرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وهتف المواطنين " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، احنا معاك ياريس، فوضناك ياسيسي"، ومن المتوقع أن يشارك عدد كبير من رجال الفن والرياضة والسياسة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني.
 
وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.
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