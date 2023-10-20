اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 08:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 08:25 م
استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى رام الله ونابلس، بوسط وشمال الضفة الغربية المُحتلة

وذكرت المصادر أن الطفل عدى فواز منصور (17 عامًا) استشهد متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عند حاجز حوارة العسكرى جنوب نابلس، حيث جرى نقله للمستشفى، لكن الأطباء أعلنوا استشهاده مٌتأثرًا بجروحه

واستشهد الطفل صهيب إياد الصوص (15 عامًا) مُتأثرًا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الاحتلال قرب سجن "عوفر" فى حى "بيتونيا" غرب رام الله. ونقل الطفل إلى مُجمع فلسطين الطبى برام الله، وخضع لعدة عمليات جراحية إلا أنها فشلت فى إنقاذ حياته

 

 







الضفة الغربية

غزة

طوفان الأقصى

قصف غزة

معبر رفح




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة