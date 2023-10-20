ارتفاع أعداد المشاركين في المسيرة التضامنية مع فلسطين أمام المنصة.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

ارتفعت أعداد المشاركين في المسيرة التضامنية مع فلسطين، أمام المنصة في مدينة نصر، وسط هتافات لدولة فلسطين ضد ظلم الاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في قطاع غزة، ومن المتوقع أن يشارك عدد كبير من رجال الفن والرياضة والسياسة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية مسيرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية اجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.







































