اتهام أمريكى هدد بإطلاق النار على رجلين مسلمين فى شيكاغو بجرائم كراهية

كتبت: نهال أبو السعود

تم توجيه الاتهام لرجل من ولاية شيكاغو الأمريكية بارتكاب جريمتى كراهية بسبب الإساءة اللفظية والتهديد بإطلاق النار على رجلين مسلمين.

وفقا لوكالة أسوشيتد برس، قال روبرت برلين، المدعي العام لمقاطعة دوباج بشيكاغو، إن لارى يورك البالغ من العمر 46 عامًا، من لومبارد، رفضت المحكمة الإفراج عنه خلال جلسة الخميس.

وقال برلين إن يورك واجه الضحايا وشتمهم ليلة الثلاثاء في مجمع سكني، حيث ذهب أحدهم للقاء صديق، وتابع إنه بينما كان أحد الرجال جالسا في سيارته في انتظار صديقه، اقترب منه يورك في البداية وسأل الضحية عما كان يفعله هناك وبدأ يشتمه ويخبره أنه لا ينتمي إلى هذا البلد وأن يغادر.

وقام يورك بمهاجمة سيارة الرجل وذهب إلى بهو المبنى حيث كانت الضحية الثانية يغادر المصعد، وبدأ يورك فى سب الرجل الثانى وهدد بضربه.

وقال المدعي العام إنه بعد وقت قصير، بينما كان أحد الرجال يجلس على مقعد خارج المبنى، اقترب يورك مرة أخرى من الرجلين ورفع الطرف الآخر من المقعد مرتين، مما تسبب في سقوط الرجل على الأرض، ويزعم أيضا أن يورك أخبر الرجال أنه اتصل بأربعة من أصدقائه ليأتوا ويطلقوا النار عليهما.

ووقعت أعمال العنف وسط مخاوف متزايدة من أن تثير الحرب بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل أعمال عنف فى الولايات المتحدة.

وجاءت المواجهة بعد ثلاثة أيام من إعلان السلطات أن طفل أمريكى من أصل فلسطينى يبلغ من العمر 6 سنوات تعرض للطعن 26 مرة على يد مالك منزله فى ضواحى شيكاغو.

ووفقا للتقرير، تم القبض على يورك يوم الأربعاء في حانة لومبارد، وقال محاميه، إن موكله يمثل خطر متوسط وقال إنه كان مخمورا فى ذلك الوقت واعتقد بشكل خاطئ أن الضحايا كانوا يحاولون الدخول للمبنى بطريقة غير قانونية.

وقال المدعي العام فى بيان صحفى: "لا مكان لجرائم الكراهية فى مجتمع متحضر .. إن الادعاءات ضد يورك مزعجة للغاية وفي مقاطعة دوباج ليس لدينا أى تسامح على الإطلاق مع مثل هذه الأعمال اللاذعة."