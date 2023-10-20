اليوم السابع
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الجمعة، 20 أكتوبر 2023 06:39 م
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اتحاد العمال يشارك فى المسيرة التضامنية مع فلسطين أمام المنصة.. صور

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 05:10 م
اتحاد العمال يشارك فى المسيرة التضامنية مع فلسطين أمام المنصة.. صور اتحاد العمال يشارك المسيرة التضامنية مع فلسطين أمام المنصة
كتبت آية دعبس

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شارك أعضاء مجلس اتحاد العمال، ورؤساء النقابات العامة العمالية، واللجان النقابية، فى المسيرة التضامنية مع فلسطين، أمام المنصة فى مدينة نصر، وسط هتافات لدولة فلسطين ضد ظلم الاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في قطاع غزة.
 
وأكد المشاركون، أنهم يقفون صفاً واحداً مساندين وداعمين ومؤيدين لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وحرصه للحفاظ على مضمون القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، والحفاظ على الأمن القومى المصرى.
 
كان قد قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجماهير عمال مصر، إنهم تابعوا ببالغ القلق ما يدور من مجازر دموية ضد أبناء الشعب الفلسطيني من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وقتل الأطفال الأبرياء بدم بارد وقصف المباني السكنية والمساجد بل والمستشفيات التي تعج بالمصابين والجرحى في إجرام حرب لم يشهد العالم له مثيلا من قبل.
 
وأشار إلى أن عمال مصر يدعمون قرارات الرئيس ويقفون صفا واحدا خلف قيادتهم السياسية وجيش مصر العظيم في موقفهم المشرف الرافض لأية اعتداءات على شبر واحد أو حبة رمل من أراضي الوطن وعمال مصر في طليعة الصفوف التي تهب للوقوف تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة والوقوف أمام أية مخططات تستهدف أرض مصر أو شعبها أو سيادتها وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وحرمانه من الوطن.
 
وقال: سوف يظل عمال مصر دائماً داعمين مؤيدين القضية الفلسطينية العادلة وللشعب الفلسطيني الحبيب، يؤيدون حقهم في إقامة دولتهم على أراضيهم وعاصمتها القدس الشرقية... عاشت مصر وعاش كفاح الشعب.
 
تحاد العمال يشارك المسيرة التضامنية مع فلسطين أمام المنصة 1
اتحاد العمال يشارك المسيرة التضامنية مع فلسطين أمام المنصة 

تحاد العمال يشارك المسيرة التضامنية مع فلسطين أمام المنصة 2
اتحاد العمال يشارك المسيرة التضامنية مع فلسطين أمام المنصة 

تحاد العمال يشارك المسيرة التضامنية مع فلسطين أمام المنصة 3
اتحاد العمال يشارك المسيرة التضامنية مع فلسطين أمام المنصة 

تحاد العمال يشارك المسيرة التضامنية مع فلسطين أمام المنصة 4
اتحاد العمال يشارك المسيرة التضامنية مع فلسطين أمام المنصة 

تحاد العمال يشارك المسيرة التضامنية مع فلسطين أمام المنصة 5
اتحاد العمال يشارك المسيرة التضامنية مع فلسطين أمام المنصة

 







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