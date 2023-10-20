وأضافت هيئة الأركان في بيان، أن القوات الروسية شنت، خلال الليلة الماضية، 60 غارة جوية و12 ضربة صاروخية و53 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.



وأوضحت الهيئة أن القوات الجوية الأوكرانية شنت غارات جوية على مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي .. مشيرة إلى أن المدفعية استهدفت مواقع للجيش الروسي و13 نظاما مدفعيا.