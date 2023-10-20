أوقاف القليوبية تفتتح مسجدا بعرب الحسانية بشبين القناطر

أعلنت مديرية أوقاف القليوبية ، بقيادة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، افتتاح مسجد حسن عبدالعال بقرية عرب الحسانية التابعة لإدارة شبين القناطر شرق، اليوم الجمعة، وذلك بعد إحلاله وتجديده لينضم لقائمة المساجد التي تم تطويرها وصيانتها بالمحافظة.

وفي وقت سابق نظمت مديرية أوقاف القليوبية، بقيادة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، قافلة دعوية كبرى بقرية كفر تصفا بمدينة كفر شكر، وذلك بمشاركة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بالوزارة، والدكتورة هدى حميد مسؤول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، ومن الواعظات المتطوعات الدكتورة وفاء عبد السلام، والدكتورة ميرفت عزت.

وأوضحت مديرية أوقاف القليوبية، أن القافلة الدعوية كانت بجميع مساجد قرية كفر تصفا التابعة لإدارة أوقاف كفر شكر، حيث أدى الخطبة بها قيادات الدعوة بمديرية أوقاف القليوبية، وكانت الفعاليات بالمسجد البحري بنفس القرية، حيث شملت الفعاليات انعقاد معرض للكتاب لأبرز مؤلفات وزارة الأوقاف والتي تتناول جميع القضايا المعاصرة والمطروحة على المجتمع وبأسعار رمزية، وشهد المعرض إقبالا كثيفا من الأهالي والجمهور.

كما شملت الفعاليات أيضا درس للسيدات من خلال الواعظات، وتم طرح أهم القضايا التي تهم المرأة مثل ظاهرة الزواج المبكر والعنف ضد المرأة وأهمية الأسرة في الإسلام، كما شملت الفعاليات أيضا انعقاد مقرأة قرآنية الأئمة أصحاب الأصوات الحسنة، والتي شهدت حضور كثيف من المواطنين، بالإضافة إلى أيضا حضور 300 طفل من أطفال النشاط التثقيفي للطفل بمديرية أوقاف القليوبية، وتم فيه مشاهدة بعض النماذج في القرآن الكريم وحفظه، وحفظ الأحاديث النبوية، ونماذج في الشعر والقصائد الدينية.