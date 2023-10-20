اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 02:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى بنى سويف يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 02:06 م
أهالى بنى سويف يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة أداء صلاة الغائب على شهداء غزة
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدى أهالى محافظة بنى سويف، اليوم ، صلاة الغائب على اروح شهداء غزة فى  عدد من المساجد عقب صلاة الجمعة.
 
وأدى المئات من أهالى بنى سويف ، صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز ، فى حضور القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
تزين ميدان الزراعيين " الشهيد محمد هارون" وسط مدينة بنى سويف تزين بلافتات دعم الشعب الفلسطينى مبكرا، استعدادا لاستقبال أهالى محافظة بنى سويف، لتنظيم وقفه تضامنية للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى والتنديد بقتل المدنيين، والمطالبة بادخال المساعدات.
 
أداء صلاة الغائب على شهداء غزة
أداء صلاة الغائب على شهداء غزة

 







بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار بنى سويف

صلاة الغائب

صلاة الجمعة

فلسطين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة