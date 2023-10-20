أهالى بنى سويف يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة

بنى سويف هانى فتحى

أدى أهالى محافظة بنى سويف، اليوم ، صلاة الغائب على اروح شهداء غزة فى عدد من المساجد عقب صلاة الجمعة.

وأدى المئات من أهالى بنى سويف ، صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز ، فى حضور القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تزين ميدان الزراعيين " الشهيد محمد هارون" وسط مدينة بنى سويف تزين بلافتات دعم الشعب الفلسطينى مبكرا، استعدادا لاستقبال أهالى محافظة بنى سويف، لتنظيم وقفه تضامنية للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى والتنديد بقتل المدنيين، والمطالبة بادخال المساعدات.