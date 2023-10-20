وقالت بينوا - في تصريحات خاصة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة، إنها أحيانًا تفقد الاتصال بفريقها في مستشفى الشفاء بغزة، بسبب انقطاع الكهرباء وعدم إمكانية شحن الهواتف المحمولة وفقدان الإشارة الخلوية في كثير من الأحيان، ما يصعب إمكانية الحصول على معلومة في الوقت الفعلي.

وأضافت: "ما ندركه هو أن المنسق الطبي كان يحذر من وصول الوقود إلى مستويات كارثية"، لافتة إلى نقص مسكنات الألم المستمر منذ فترة طويلة.

ولفتت إلى وجود نقص حقيقي في عقار التخدير، ما سيدفع فرق أطباء الجراحة للاقتصاد في حصص استعماله، وسيتعين عليهم الاختيار من سيحصل عليه من عدمه، ومن سيخضع لعملية جراحية منقذة للحياة ومن لن يخضع لذلك.