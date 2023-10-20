اليوم السابع
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آلاف المواطنين يؤدون صلاة الغائب أمام مسجد الحصري على شهداء فلسطين

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 01:36 م
آلاف المواطنين يؤدون صلاة الغائب أمام مسجد الحصري على شهداء فلسطين مسجد الحصرى
كتب محمود طه حسين - أحمد عبد الهادى

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أدى عشرات الآلاف من المواطنين، صلاة الغائب علي شهداء فلسطين الذين راحوا ضحية النظام الاسرائيلي الغاشم، فيما افترش المواطنين الشارع أمام ساحة مسجد الحصري بمنطقة اكتوبر لأداة صلاة الغائب.
 
وشهد ميدان مسجد الحصري تجمع الاف من المواطنين في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في غزة  من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ودعما للرئيس السيسي.
 
وهتف المواطنين " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، احنا معاك ياريس، فوضناك ياريس ومعاك حتي الموت "
 
ومن المتوقع أن يزداد عدد المواطنين بعد صلاة الجمعة، بعد أن دعا العديد من رجال الفن والرياضة والسياسة لوقفة كبرى بعد صلاة الجمعة اليوم.
 






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