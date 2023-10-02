62 مدرسة تساهم فى خفض كثافة الطلاب بقرى حياة كريمة في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

اهتمت الدولة ببناء المدارس لتقليل الكثافة في الفصول خاصة في قرى حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، والمرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حياة كريمة، لتطوير الريف المصري والتي شملت 18 قرية و175 تابع بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، فتم بناء وتطوير 54 مدرسة تم الانتهاء منها بنسبة 100%، وتسلمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ جميع المدارس، لبدء العام الدراسي بها المقبل 2023-2024، إضافة لرفع كفاءة 8 مدارس أخرى، ليكون الإجمالي ما بين إنشاء جديد وتطوير وإحلال وتجديد كلي وجزئي 62 مدرسة، بعدد فصول 651 فصلا.

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن عدد المدارس التي تم إنشاؤها وتطويرها وإحلالها بمبادرة حياة كريمة 62 مدرسة، منهم 5 مدارس انشاء جديد، و 38 مدرسة تطوير ورفع كفاءة، ومدرسة احلال جزئي، و4 مدارس إحلال كلي، وتوسعة 3 مدارس، وإحلال كلي وصيانة 3 مدارس، وإحلال جزئي وصيانة مدرستين، وتوسعة وصيانة 7 مدارس، وانخفضت الكثافة بعد الانتهاء من الأعمال لـ 45 طالبا وطالبة، بعد أن كانت الكثافة في العديد من المدارس مابين 62 لـ 75 طالبا وطالبة.

وأضاف عبدالله، من بين المدارس انشاء جديد مدرسة عمر شلبي للتعليم الاساسي بقرية برنمبال، 21 فصلا، ومدرسة الكشايكة القديمة بالنجارين، ومدرسة برج مغيزل الاعدادية القديمة والمدرسة الابتدائية برج مغيزل، مدرسة المنشية ببنى بكار، والسيد أحمد الإعدادية ببنى بكار، ومدرسة كوم دميس للتعليم الأساسي، وتوسعات مدرسة كمال الشاذلي بالقنية، وتوسعات قرية منية المرشد الابتدائية بعدد 32 فصلا، وإحلال كلي بمدرسة عوض الله بمنية المدرسة، تضم 21 فصلا.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اهتمت الدولة ببناء المدارس ضمن مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري، وتم إدراج 54 مدرسة مابين إنشاء جديد وتطوير، إضافة 8 مدارس أخرى، مابين صيانة كلية وجزئية، لتقليل الكثافة بزيادة عدد الفصول بالمدارس التي جرى تطويرها أصبحت الكثافة في الفصول 45 طالبا وطالبة.

أكد خميس عرفه، أمين صندوق مركز شباب برج مغيزل، قرية برج مغيزل كانت من القرى التي كانت نسبة الكثافة بالفصول بها وصلت لـ 75 طالبا وطالبة في الفصل الواحد، وكانت معاناة كبيرة في السنوات الماضية، وطالبنا كثيرا ببناء مدارس أو توسعة فصول إلا أن طالباتنا لم لم يتم الاستجابة لها، وخلال مبادرة حياة كريمة، تم بناء وتم تقليل الكثافة إلى 45 طالبا وطالبة، مما كان له الأثر الطيب على أولياء الأمور قبل الطلاب، خاصة أن قرية برج مغيزل من القرى كان ينقصها الكثير من الخدمات وتم الاهتمام بها خلال المبادرة.

وقال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، قرية برج مغيزل كانت تضم 3 مدارس ابتدائي ومدرستين اعدادي، تم إحلال وتجديد مدرسة برج مغيزل الابتدائية القديمة، ومدرسة الشهيد عبدالنبي نصار الإعدادية بنات، وتم بناء ملحق كامل بمدرسة برج مغيزل الإعدادية بنين، وتم تجهيز ال3 مدارس بأثاث جديد، مما قلل الكثافة العالية التي كانت تعاني منها المدارس مابين 45 ل 50 طالب وطالبة، وهناك قرار بإنشاء مدرسة جديدة للتعليم الاساسي ضمن مبادرة حياة كريمة، و تنخفض الكثافة ل 40 طالب وطالبة بالفصول.



احدى مدارس حياة كريمة



تميز مدارس حياة كريمة بكفر الشيخ



مدارس جديدة بكفر الشيخ



مدرسة برنمبال ضمن حياة كريمة