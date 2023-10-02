34 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بقرى الحسينية في الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة

الشرقية- إيمان مهنى

نجحت مبادرة حياة كريمة بمحافظة الشرقية، فى إنشاء صروحا تعليمية جديدة بقرى مركز الحسينية، للقضاء على الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم تعليم جيد لتخريج أجيال قادرة الفهم والابتكار.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 107 مدارس ضمن مبادرة حياة كريمة بنسبة تنفيذ 100%، عبارة عن 48 مدرسة إنشاء جديد، وتوسع 614 فصلا وعدد 59 صيانة شاملة ورفع كفاءة، جميعها دخلت الخدمة ويستفيد من خدماتها أبناؤنا الطلاب، لافتا أن جميع المدارس شهدت تنفيذ أنشطة الثقافية وفنية والرياضية خلال الإجازة الصيفية لعام 2023.

وأوضح مصدر بمديرية التربية والتعليم، انه سيدخل الخدمة العام الدراسى الجديد 34 مدرسة لافتا انه خلال احتفالات العيد القومى، تم افتتاح عدد منهم وهى مدرسة الزمامته الابتدائية 9 فصول بتكلفة 5 ملايين جنيه، مدرسة عبد الرحمن حسين يوسف الابتدائية 7 فصول بتكلفة 4 ملايين جنيه، مدرسة ابو جنيدى الرسمية لغات 14 فصلا بتكلفة 6 ملايين جنيه، مدارس الزهراء الإعدادية ومدرسة نزيهة السماحى تعليم أساسى بقرية سعود، ومدرسة ابو سعفان الغات، مدرسة منشأة أبو عامر الابتدائية ومدرسة منشأة أبو عامر الإعدادية والحجازية الابتدائية.

































مؤكد أن جميع المدارس المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة، أنشئت على أحدث نظام تعليمية، فهى تضم فصول واسعة جيدة التهوية، مقاعد حديثة، كذلك معامل الحاسب الآلى، والعلوم، لتقديم أفضل نظم تعليمية، وكذلك قاعات الرسم والموسيقى والفنون والأنشطة لاكتشاف المواهب، بالإضافة إلى ملاعب ومساحات خضراء، للممارسة الرياضية، وغرف للإدارة.

موضحا أن سعة الفصل الواحد من 30 إلى 40 طالبا، بخلاف الماضى، الذى وصلت فيه نسبة الكثافة لأكثر من 90 طالبا.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن مركز الحسينية يمثل 31 % من مساحة المحافظة يضم 41 قرية و740 تابعا، المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أعطى قبلة الحياة لقرى مركز الحسينية فتم تنفيذ حجم مشروعات ضخم، وصل إلى 919 مشروعا وصلت نسبة التنفيذ 83 %، فتم تسليم 613 مشروعا وخولها الخدمة ويستفاد من خدماتها المواطنون من بينها المجمعات الحكومية التى تعمل بنظام الإلكترونى طبقا لمشروع القومى لتحول الرقمى، والمدارس، ومجمعات الزراعية والتضامن الاجتماعى، ونقاط الإسعاف، ومراكز طب الأسرة، لافتا أنه جار نهو باقى المشروعات، كالغاز الطبيعى والكهرباء والطرق.