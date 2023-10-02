3 وجبات يوميا لنمو صحى لأجسام الطلاب بالمدارس.. الإفطار يحسن التركيز

كتبت آية دعبس

احرص على الأطعمة قليلة الدسم فى "اللانش بوكس" والخضراوات والفاكهة.. وشرب اللبن والعصائر الطبيعية أفضل من المياه الغازية

أكد المعهد القومى للتغذية ، أن توفر التغذية السليمة للأطفال ودعمهم بالعناصر الغذائية ضرورى خلال يومهم الدراسى، لنمو أجسامهم وعقلهم، والتي يؤدي نقصها إلى ظهور أعراض سوء تغذية، الأمر الذى يؤثر سلبا على مستوى التركيز والتحصيل العلمى لدى الأطفال، ناصحا بتناول الأطفال 3 وجبات رئيسية، والحرص على تناول وجبة الإفطار يوميا، التنويع فى الأغذية بحيث تشمل على جميع المجموعات الغذائية، تناول وجبات خفيفة صحية خلال اليوم الدراسى، الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه، تجنب الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية، فضلا عن تناول كميات كافية من السوائل يوميا، وممارسة النشاط البدنى بانتظام.

وأشار المعهد إلى أن وجبة الإفطار تعتبر أهم الوجبات فى اليوم، ولها دور أساسى فى تحسين التركيز والأداء المعرفى والذاكرة لدى الطلبة، ويدعم زيادة الطاقة والنشاط البدنى، وزيادة القدرة على مقاومة الأمراض، وتنظيم السكر فى الدم، بالإضافة إلى التحكم فى التوازن النفسى والبعد عن العصبية، مؤكدا أن الـlunch box يمثل حوالي ثلث الاحتياجات اليومية للطفل، لذلك يجب أن يحتوى على جميع المجموعات الغذائية لإمداده بجميع العناصر الغذائية اللازمة لنموه الجسدى والعقلى.

وأضاف: لذا يُفضل أن تحتوى الوجبة على كربوهيدرات معقدة والبروتين مثل: الجبن أو البيض، وخضروات وفاكهه لأنها غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية الهامة، مشيرا إلى إمكانية إضافة بعض الحلويات أو المقرمشات الصحية مثل الفيشار، فضلا عن زجاجة المياه وبعض العصائر الطبيعية للأطفال، مشيرا إلى أن شرب اللبن والعصائر الطبيعية أفضل من المياه الغازية، مشيرا إلى ضرورة تجنب الوجبات السريعة الدسمة والمشروبات المحلاة أو الغنية بالأملاح كرقائق البطاطس المحمرة المملحة، حيث أنها تفتقر للمواد الغذائية الضرورية لصحة الجسم، واختيار الأطعمة قليلة الدسم والدهون المشبعة والكولسترول، الغنية بالحبوب والخضروات والفاكهة.

وطرح المعهد بعض الأفكار للوجبات التى يمكن منحها للطلبة، منها: مافن البيض والخضروات، سلطة الجرجير والرمان بزيت الزيتون، وإضافة بعض الذرة الصفراء، عضير برتقال طبيعى، وكوكيز الجارينولا بعسل النحل، مع الماء، بالإضافة إلى البليلة أو الزبادى بالشوفان وعسل النحل، لاحتوائهما على الكربوهيدرات والبروتين والدهون، أو ساندوتش جبن بيضاء بالخضروات، وساندوتش بيض أومليت بالخضروات.

من جانبها قالت الدكتورة سالى محمود الفقى، خبيرة تغذية، إن حصول الطلاب على وجبات غذائية مفيدة لتناولها خلال اليوم الدراسى فيما يسمى بـ"اللانش بوكس" ضرورة، مشيرة إلى أن المكونات الصحية للانش بوكس، هى: زجاجة مياه، وزجاجة عصير طبيعى تم إعداده فى المنزل أو معلّب، بشرط أن يكون مكتوبا عليه طبيعي 100% وعلى الأم الابتعاد عن المكتوب عليه نكتار أو شراب، تجنب البطاطس المقلية، يتم إضافة لبن أو كوب من الزبادى لاحتوائه على فيتامين "D" وكالسيوم وفيتامين "B" وبوتاسيوم، مما يساعدان على بناء الجهاز العظمي.

وأضافت: كما لابد من وجود مصدر للبروتين لزيادة الإحساس بالشبع ولبناء العضلات والمساعدة على المجهود الحركي فى المدرسة كالبيض والجبنة البيضاء، مع الابتعاد عن المعلبات والحلوى التى تحتوى على نسبة سكر مرتفعة، والنشويات كالمكرونة أو الخبز أو الأرز، أما الكربوهيدرات، لتزويد الطفل بالطاقة طوال اليوم، ومساعدته على التركيز بشكل جيد طوال اليوم الدراسي، مثل: الفشار، أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، مشيرة إلى أن الفول مهم لأنه غنى بالألياف، البروتين، الحديد، البوتاسيوم، الفوسفور، وهو مصدر فيتامين ب، بالإضافة إلى خضراوات مثل شرائح الجزر، والخيار، والطماطم، والفلفل الرومي الأخضر والملون، والخس أو الكابوتشا، وفاكهة مثل الموز، والعنب، والتوت، والتفاح، والخوخ، وشرائح الكيوي.

وحذرت من تناول الجبن المطبوخ من الجبن المليء بالدهون، مشيرة إلى أنها من أكثر أنواع الجبن المفضلة لدى الأطفال وتُعد ضمن أساسيات وجبه الإفطار والعشاء، رغم أضرار كثرة تناولها، حيث تسبب الكثير من المشاكل الصحية وتتسبب في إصابة الأطفال بأربعة أمراض خطيرة وهى: أمراض الكلى المبكرة، أمراض القلب، السكر، الضغط، وذلك لأنها تتكون من: 75% مواد مهدرجة مضاف إليه لون وطعم نباتى، وكميات قليلة من البروتين لا تصل إلى 2 جرام في كل 28 جرام من الجبنة لذا لا يمكن الاعتماد على الجبن المطبوخ كمصدر جيد للبروتين، كما أنه فقير بمحتواه من الكالسيوم، والمعادن الأخرى والفيتامينات على خلاف مشتقات الألبان الأخرى، ويحتوي على كمية قليلة من الكربوهيدرات.