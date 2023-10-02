وصول 20 جرار سكة حديد ضمن دفعة جديدة الجرارات الأمريكية لميناء الإسكندرية

استقبل ميناء الإسكندرية 20 جرار سكة حديد، ضمن دفعة جديدة من الجرارات الأمريكية من شركة وابتك الأمريكية، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير السكة الحديد، والتى تشمل تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية بما فيها الجرارات وعربات الركاب.

وفى السياق أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن هيئة السكة الحديد كانت تمتلك فى 2014عدد جرارات 791 جرار منها (391 جرار عاطل - 400 جرار صالح للعمل بكفاءة 60% ) اما فى عام 2023 اصبحت الهيئة تمتلك 990 جرار منها (210 جرار جديد تم شرائهم – 594 صالح بكفاءة 80% - 186 عاطل "لها عقود تجديدات").

وأوضح وزير النقل، أن الهيئة كانت تمتلك فى 2014 من عربات الركاب (2800 عربة ركاب) منها (1000 عربة عاطلة - 1800 عربة صالحة بنسبة 65%) والآن فى 2023 أصبح لدى الهيئة 3700 عربة ركاب منها (900 عربة جديدة تم شرائها - 2300 عربة تم تجديدها وتأهيلها وصالحة بكفاءة 80% - 500 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات").

وأشار إلى أنه تم تشغيل قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة (6 قطارات) بإجمالي (30 عربة درجة أولى – 48 عربة درجة ثانية – 6 عربة بوفية – 6 عربة قوى) على خطوط شبكة السكك الحديدية .