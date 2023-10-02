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وصول وزير الداخلية للإسماعيلية لمتابعة حادث حريق مديرية الأمن

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:29 ص
وصول وزير الداخلية للإسماعيلية لمتابعة حادث حريق مديرية الأمن موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية: السيد فلاح – صبري غانم

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وصل الآن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية إلى موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، لمتابعة تفاصيل الحادث.
 
وكشفت وزارة الصحة عن تفاصيل حالة المصابين في حادث حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية، حيث قدمت سيارات الإسعاف خدماتها الإسعافية لـ12 مصابًا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، كما تم خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية.
 
ونجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع سيارات الإطفاء بالقوات المسلحة وسيارات الإطفاء بهيئة قناة السويس، من السيطرة علي حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية وبدأت عملية تبريد المبنى، ودفعت القوات المسلحة بطائرتين وسيارات إسعاف لموقع الحادث حسب قناة أكسترا نيوز.
 
ودفعت وزارة الصحة بـ 50 سيارة إسعاف، لوقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، لنقل المصابين إلي مستشفيات المحافظة.
 
وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

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