وصول خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية

الإسماعيلية ـ السيد فلاح – صبرى غانم

وصل قبل قليل، رجال الأدلة الجنائية لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية، للبدء فى معاينة المبنى فور الانتهاء من عمليات التبريد، والتى بدأت منذ الساعة السابعة من صباح اليوم عقب السيطرة على الحريق.

وكان قد وصل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية إلى لموقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية ، لمتابعة تفاصيل الحادث.

وكشفت وزارة الصحة عن تفاصيل حالة المصابين فى حادث حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، حيث قدمت سيارات الإسعاف خدماتها الإسعافية لـ12 مصابًا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتى حروق، كما تم خروج 7 مصابين بعد تلقى الخدمة وتحسن حالتهم الصحية.

وكانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع سيارات الإطفاء بالقوات المسلحة وسيارات الإطفاء بهيئة قناة السويس، من السيطرة على حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وبدأت عملية تبريد المبنى.

ودفعت القوات المسلحة بطائرتين وسيارات إسعاف لموقع الحادث حسب قناة أكسترا نيوز، ودفعت وزارة الصحة بـ 50 سيارة إسعاف، لوقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ فى جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين فى حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.