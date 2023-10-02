وسائل إعلام روسية: أوكرانيا تطلق 123 مقذوفا على دونيتسك خلال 24 ساعة

وكالات

قالت وسائل إعلام روسية، إن "المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية أعلن أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 33 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 123 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وجاء في بيان المكتب في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 33 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية".

وأضاف البيان: "على محور دونيتسك أطلق العدو 15 قذيفة من عيار 155 ملم، وعلى محور غورلوفكا 17 قذيفة من عيار 152 ملم، وقذيفة واحدة من عيار 155 ملم على ياسنوفاتايا". وأشار المكتب إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 123 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وتابع البيان، أن مناطق 5 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي غورلوفكا، زايتسيفو، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك وإلينوفكا.

وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة امرأة من مواليد عام 1958 في قرية فيرخنيتوريتسكوي.

ويذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 18 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.