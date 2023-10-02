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وزير الصحة: مصر أول دولة في التاريخ ستحصل على شهادة الخلو من فيروس سي

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:43 م
وزير الصحة: مصر أول دولة في التاريخ ستحصل على شهادة الخلو من فيروس سي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنجازات الدولة المصرية خلال 9 سنوات في قطاع الصحة، قائلا: "المبادرات الرئاسية قصة نجاح أشادت بها المنظمات الدولية على مستوى العالم، وبات بمصر دبلوماسية الصحة التي نجحت في أن تكون نموذجا دبلوماسيا يمكن أن يحتذى به في كثير من دول العالم".
 
أضاف وزير الصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية شهدت في السنوات السابقة 14 مبادرة رئاسية في الصحة، استفاد منها 92 مليون مواطن من خلال 141 مليون خدمة بتكلفة 32.2 مليار جنيه، " هذه المبادرات بمثابة حل سريع للقضاء على بعض المشكلات، أشهرها مشكلة فيروس سي، ونحن كنا مدعوين في كل لقاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة لنحكي تجربة مصر في المبادرات الرئاسية في الصحة العامة وبشكل خاص في مسألة فيروس سي".
 
وتابع الوزير: "فكرة المبادرات الرئاسية عوضت نقص الإمكانيات، ومجلة فوربس الأمريكية قالت: لماذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية القضاء على فيروس سي كما فعلت مصر؟ مصر نجحت في مسح 63 مليون مواطن والرئيس يقول حتى اليوم لا تتركوا المواطنين، والنجاح لا يعني التوقف عن الأعمال، وهناك لجنة عالمية ذهبت للمعامل وبنوك الدم والمستشفيات لتتأكد من أن مصر متقدمة للدوسيه الذهبي لإعلان مصر خالية من فيروس سي لأول في التاريخ، وهذا ما سيحدث في خلال الأيام القليلة المقبلة باستقبال سيادة الرئيس لمدير منظمة الصحة العالمية لتسليم هذه الشهادة، وهذه قصة نجاح للقيادة السياسية".
 
وأكمل وزير الصحة: "وضعت الإمكانيات والمجهود والنظام لإجراء 63 مليون مسح وعلاج 4.5 حالة مرضية من أمراض الكبد، وعلاج الحالات بالمجان، وهذه حكاية مهمة جدا أن تحكى".

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