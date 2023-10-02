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وزير الصحة: لدينا مستشفيات عمرها 130 سنة.. والمبادرات الرئاسية عززت القطاع

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:26 م
وزير الصحة: لدينا مستشفيات عمرها 130 سنة.. والمبادرات الرئاسية عززت القطاع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك مستشفيات في مصر تتخطى أعمارها 100 سنة و130 سنة، متابعا: "لن يستطيع أحد في 9 سنوات تغيير كل المستشفيات إلى الشكل الذي يتطلع إليه الجميع". 
 
وأضاف وزير الصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الخريطة الصحية في مصر شهدت نقلة نوعية في مصر منذ 2014 وحتى 2023، "التحديات كانت كبيرة منذ 2014 وحتى 2023، ونحن اجتهدنا وكلما ننشئ مشروع جديد أو نرفع كفاءة أو نغير من مستشفى قائمة يكون لدينا توجه جديد للوصول بمستشفياتنا إلى ما نتمناه طبقا لمعايير الجودة والاعتمادات الدولية والمحلية بسبب منظومة التأمين الصحي الشامل".
 
وأكمل وزير الصحة: "تتقدم الدول عندما تقيم مبادرات واحتياطات لاكتشاف المرض في مراحله المبكرة لتتعامل مع المرض بنسب نجاح عامة، والدولة المصرية انتهجت نقلة نوعية منذ 2014 من خلال ما يسمى المبادرات الرئاسية للصحة العامة التي نقلت الصحة العامة والخريطة الصحية إلى مكان أخر".
 
وأكد أن الدولة المصرية موجودة منذ 2014 خلف كل مواطن في الاحتياجات الصحية.

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