اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الصحة: خدمات الغسيل الكلوى تقدم مجانا..و100 مليون صحة قدمت 35 مليون خدمة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:51 م
وزير الصحة: خدمات الغسيل الكلوى تقدم مجانا..و100 مليون صحة قدمت 35 مليون خدمة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنجازات الدولة المصرية خلال 9 سنوات في قطاع الصحة، قائلا: "كل خدمات غسيل الكلى على حساب الدولة المصرية، حتى في القطاع الخاص تتحمل الدولة هذا الأمر". 
 
أضاف وزير الصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم منشآت الرعاية الأولية، ومصر بها 5400 وحدة رعاية أساسية بكل القرى والمحافظات، وتشهد مصر حاليا في 2023 عدد 5426 منشأة رعاية أولية يتردد عليها 206.5 شخص، بتكلفة 3.6 مليار جنيه.
 
وتابع وزير الصحة: "مبادرة 100 يوم صحة ستنتهي خلال يومين أو ثلاثة، ونستأذن سيادة الرئيس أن يمد لنا المبادرة لمدة 100 يوم ثاني لاستكمال النجاحات التي وصلت إلى 35 مليون خدمة تمت في خلال أقل من 95 يوم بنجاح في كل المحافظات، وهذه مبادرة بدأت بفكرة ولها دعم، ويمكن أن تكون إمكانياتها ليست كبيرة ولكن تأثيرها على الأرض كبير جدا ونراه جميعا".
 

مؤتمر حكاية وطن

مؤتمرحكايه وطن

حكايه_وطن

إنجازات الدولة المصرية

جلسات مؤتمر حكاية وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز

حكاية_وطن

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة